В Серафимо-Дивеевском монастыре 76 человек заразились коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 207 жителей Коронавирус подтвержден еще у 207 жителей Нижегородской области , общее количество заболевших составляет 1574 человека, среди них 76 заболевших – в Серафимо-Дивеевском монастыре, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Число заболевших продолжает расти. Среди 207 человек, у которых подтвержден диагноз, 76 были выявлены в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, где возник очаг заболеваемости. Минздрав Нижегородской области и региональное управление Роспотребнадзора оказывают поддержку медицинским специалистам, которые сейчас работают в Дивееве, и контролирует вместе с районным штабом ситуацию, чтобы не допустить распространения болезни в самом селе, где на данный момент зарегистрирован один случай", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

Специалисты Нижегородской инфекционной больницы №9 проводят во всех помещениях Серафимо-Дивеевского монастыря дезинфекцию.

Всего по состоянию на 27 апреля в Нижегородской области подтверждено 1574 случая заражения коронавирусной инфекцией. 116 человек выздоровели и выписаны, 9 умерли. Всего протестированы 63 495 человек.

Никитин подчеркнул, что только жесткое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, строгая самоизоляция и ответственность каждого человека могут предотвратить распространение инфекции. "Наша задача – как можно быстрее пройти период роста заболеваемости. Поэтому о безопасности сейчас должен думать каждый", - сказал он.

Глава региона также сообщил, что на данный момент 3022 человека в Нижегородской области находятся под наблюдением врачей, 72 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.