Лавров оценил влияние коронавируса на мировую экономику

"(Коронавирус) нанес очень мощный удар по мировой экономике. По прогнозам большинства экспертов, ей (экономике) предстоит очень длительный период восстановления. Конечно же, серьезно ограничены любые контакты между людьми, включая гуманитарные, образовательные, научные, туристические обмены. К большому сожалению, сужена возможность дипломатических усилий", - заявил министр.