Лавров оценил влияние коронавируса на мировую экономику

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Коронавирус нанес мощный удар по мировой экономике, предстоит длительный период восстановления, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своей онлайн-лекции для студентов МГИМО.
"(Коронавирус) нанес очень мощный удар по мировой экономике. По прогнозам большинства экспертов, ей (экономике) предстоит очень длительный период восстановления. Конечно же, серьезно ограничены любые контакты между людьми, включая гуманитарные, образовательные, научные, туристические обмены. К большому сожалению, сужена возможность дипломатических усилий", - заявил министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.