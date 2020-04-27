Лавров назвал попытки свалить на ВОЗ вину за COVID-19 неприемлемыми

"Специальные учреждения системы ООН остаются безальтернативным механизмом многостороннего сотрудничества в соответствующих областях. Это в полной мере относится и к деятельности ВОЗ. Считаем нападки на эту организацию, попытки свалить на нее вообще всю вину за происходящее абсолютно контрпродуктивными и несправедливыми. Организация на всех этапах кризиса по нашей оценке, по оценке подавляющего большинства государств действовала профессионально, своевременно предпринимая упреждающие шаги. Распространяла информацию и свои рекомендации всем государствам", - заявил Лавров в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО.