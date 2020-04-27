На Филиппинах число заразившихся COVID-19 возросло до 7777

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом на Филиппинах превысило 7,7 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны в Facebook.
За сутки было выявлено 198 новых случаев, число заражений возросло с 7 579 до 7 777. Кроме того, за сутки скончались десять человек, общее количество летальных исходов достигло 511.
По данным минздрава, выздоровели в общей сложности 932 пациента (+70 человек за сутки).
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