В муниципальных образованиях Якутии вводят масочный режим

ЯКУТСК, 27 апр – РИА Новости. Масочный режим вводится в 4 населенных пунктах и 4 районах Якутии, где действует режим обязательной самоизоляции, сообщает оперативный штаб региона.
В понедельник власти региона доложили о регистрации 164 случаев коронавируса. За сутки в Якутии прибавилось 7 новых больных COVID-19.
"В Якутске, Жатае, Нижнем Бестяхе, Тикси, Мирнинском, Ленском, Алданском и Нерюнгринском районах вводится масочный режим в общественных местах и в общественном транспорте", - пояснили в оперативном штабе.
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Ранее глава республики Айсен Николаев заявил на брифинге о том, что по предложению главного санитарного врача Якутии принято решение, что с 28 апреля в Якутске и на тех территориях, где введен режим самоизоляции, в общественных местах будет действовать исключительно масочный режим.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.