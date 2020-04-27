В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1647

ХЕЛЬСИНКИ, 27 апр - РИА Новости. Число заразившихся Число заразившихся коронавирусом Эстонии за минувшие сутки увеличилось на четыре, достигнув 1647 человек, за время пандемии скончались 50 человек, сообщил в понедельник республиканский департамент здоровья.

В воскресенье власти сообщали о 1643 случаях заражения коронавирусом в стране и 49 умерших.

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1647 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 48 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 95 пациентов, из них семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 50 человек, 233 пациента были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако на прошлой неделе кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.

По-прежнему будут закрыты школы, музеи и кинотеатры. Театральные представления, концерты и конференции отменены. Также закрыты спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.