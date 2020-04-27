МИД Китая не подтвердил, что Пекин направлял в КНДР медицинских экспертов

"После того, как произошла вспышка коронавируса, насколько мне известно, многие международные организации, включая "Красный крест", предоставили КНДР помощь в виде средств для борьбы с эпидемией. Китай также направил Северной Корее некоторое количество диагностических реагентов для выявления коронавируса на случай экстренной необходимости", - заявил дипломат.
Он добавил, что в настоящий момент, когда коронавирус продолжается распространяться по миру, Китай борется с эпидемией на своей территории и одновременно в меру своих сил оказывает помощь другим странам, которые в этой помощи нуждаются.
"Что касается новостей о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, на прошлой неделе похожий вопрос уже задавали, я, как и тогда могу ответить, что не знаю, каков источник соответствующих сообщений в СМИ, что же касается вашего конкретного вопроса (о том, направлял ли Китай в КНДР группу медицинских экспертов – ред.) , в настоящий момент у меня нет информации, которую я мог бы предоставить", - подчеркнул Гэн Шуан.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники сообщило, что власти Китая направили в Пхеньян специальную делегацию, включающую медиков, для консультации северокорейского лидера Ким Чен Ына, возможно испытывающего проблемы со здоровьем. Сообщалось, что делегация отбыла из Пекина в Северную Корею в четверг, 23 апреля.
27 апреля, 01:42СМИ КНДР продолжают писать о работе Ким Чен Ына
Южнокорейское издание Daily NK ранее сообщало со ссылкой на свой источник в Северной Корее, что Ким Чен Ын сейчас проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.
Агентство Рёнхап со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи сообщало, что новости о том, что у главы КНДР серьезные проблемы со здоровьем, не соответствуют действительности. Опрошенные РИА Новости эксперты не считают информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына достоверной, а распространившиеся в интернете впоследствии слухи о его смерти называют маловероятными.
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