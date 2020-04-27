МИД Китая не подтвердил, что Пекин направлял в КНДР медицинских экспертов

"После того, как произошла вспышка коронавируса, насколько мне известно, многие международные организации, включая "Красный крест", предоставили КНДР помощь в виде средств для борьбы с эпидемией. Китай также направил Северной Корее некоторое количество диагностических реагентов для выявления коронавируса на случай экстренной необходимости", - заявил дипломат.

Он добавил, что в настоящий момент, когда коронавирус продолжается распространяться по миру, Китай борется с эпидемией на своей территории и одновременно в меру своих сил оказывает помощь другим странам, которые в этой помощи нуждаются.