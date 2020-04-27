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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T11:41
https://ria.ru/20200427/1570616919.html
В Москве более 46% новых зараженных коронавирусом моложе 45 лет
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570263847_0:278:3147:2048_1036x0_80_0_0_e0b2388b1a3450bf86a24597ae327132.jpg
РИА Новости

В Москве более 46% новых зараженных коронавирусом моложе 45 лет

11:19 27.04.2020 (обновлено: 11:41 27.04.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковАвтомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Автомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Автомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Среди новых заразившихся коронавирусом в Москве 46,5% людей моложе 45 лет, 5% заболевших старше 80 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
В столице подтвержден 2871 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 45 351 случай коронавируса.
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По данным оперштаба, "41% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 39,5% – от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет, еще 5% – старше 80 лет". "Также 5,5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
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