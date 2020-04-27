В Москве более 46% новых зараженных коронавирусом моложе 45 лет

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Среди новых заразившихся коронавирусом в Москве 46,5% людей моложе 45 лет, 5% заболевших старше 80 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
В столице подтвержден 2871 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 45 351 случай коронавируса.
По данным оперштаба, "41% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 39,5% – от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет, еще 5% – старше 80 лет". "Также 5,5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.