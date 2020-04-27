В Москве более 46% новых зараженных коронавирусом моложе 45 лет

По данным оперштаба, "41% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 39,5% – от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет, еще 5% – старше 80 лет". "Также 5,5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.