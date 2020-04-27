В Адыгее умер пациент с коронавирусом

"На сегодняшнее утро 27 апреля подтвержденных случаев коронавирусной инфекции - 150 человек. За выходные добавилось 14 человек. На амбулаторном лечении находится 47 человек. На сегодняшнее утро в инфекционном госпитале находится 107 человек, из них в реанимации – семь, на аппарате ИВЛ – три… За выходной день умер у нас один пожилой человек в инфекционной больнице. Причина смерти – инфаркт миокарда", - сообщил Меретуков в аккаунте ведомства в Instagram.