В Адыгее умер пациент с коронавирусом

КРАСНОДАР, 27 апр - РИА Новости. Один человек с диагнозом коронавирус умер от инфаркта в инфекционной больнице в Адыгее в воскресенье, сообщил глава республиканского минздрава Рустем Меретуков.
"На сегодняшнее утро 27 апреля подтвержденных случаев коронавирусной инфекции - 150 человек. За выходные добавилось 14 человек. На амбулаторном лечении находится 47 человек. На сегодняшнее утро в инфекционном госпитале находится 107 человек, из них в реанимации – семь, на аппарате ИВЛ – три… За выходной день умер у нас один пожилой человек в инфекционной больнице. Причина смерти – инфаркт миокарда", - сообщил Меретуков в аккаунте ведомства в Instagram.
Он также отметил, что фактов нарушения режима карантина инфицированных COVID-19, которые находятся на амбулаторном лечении, в республике нет.
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