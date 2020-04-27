На Кубани рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

КРАСНОДАР, 27 апр - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки подтвердился еще у 57 жителей Кубани, число инфицированных в регионе возросло до 837 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"На Кубани за последние сутки коронавирус подтвердился у 57 человек. Возраст заболевших от полутора до 85 лет. 37 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в краевом центре. В том числе, заразились три ребенка - полуторагодовалый, девятилетний и двенадцатилетний. Среди четырех заболевших в Сочи двое детей 7 и 13 лет. Три случая подтвердились в Тимашевском районе, по два – в Лабинске и станицах Северская и Калининская, по одному в Абинском, Усть-Лабинском, Новокубанском, Успенском, Выселковском, Крымском районах и Армавире. Таким образом, всего на Кубани подтвердилось 837 случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Скончались 19 пациентов, 20 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 132 человека выздоровели и выписаны из больниц, отмечает оперштаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.