Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

"Правительство ... постановляет утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", - указано в документе.

Отмечается, что субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат получателей субсидии, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года.

В настоящий момент к отраслям, которые больше всего пострадали от коронавируса, в РФ отнесены авиаперевозки, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, гостиничный бизнес, общественное питание, розничная торговля непродовольственными товарами, деятельность в сфере туризма, организации дополнительного образования и негосударственных образовательных учреждений, организации конференций и выставок, предоставления бытовых услуг населению, деятельность в области здравоохранения.