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РИА Наука
2020-04-27T11:59
https://ria.ru/20200427/1570616453.html
ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569761655_0:373:2824:1962_1036x0_80_0_0_709589d52fdd6c146ea0cad18385194e.jpg
РИА Новости

ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения COVID-19

11:12 27.04.2020 (обновлено: 11:59 27.04.2020)
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© REUTERS / Denis Balibouse/File PhotoЛоготип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здания в Женеве
Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здания в Женеве
© REUTERS / Denis Balibouse/File Photo
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения. Информация оформлена в виде научной записки и опубликована в связи с обсуждаемым предложением правительств ряда стран ввести так называемый паспорт иммунитета, который позволил бы переболевшим людям свободно путешествовать или вернуться к работе.
Некоторые правительства, желая постепенного возвращения к работе и возобновления экономической деятельности, выдвинули идею создания документа, подтверждающего на основе серологических тестов, выявляющих у людей наличие антител в крови, иммунитет к новому коронавирусу.
Но эффективность защиты от SARS-CoV-2 благодаря антителам до сих пор не установлена ни одним научным исследованием.
"В настоящее время нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторной инфекции, — говорится в заявлении ВОЗ . — По состоянию на 24 апреля 2020 года ни одно исследование не оценивало, обеспечивает ли присутствие антител к SARS-CoV-2 иммунитет к последующей инфекции этим вирусом".
Отмечается также, что не у всех переболевших вырабатывается достаточно сильный иммунный ответ, а некоторые из переболевших "имеют очень низкий уровень нейтрализующих антител в крови".
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ВОЗ считает, что на данном этапе пандемии для того, чтобы гарантировать людям отсутствие риска повторного заражения, недостаточно данных о том, насколько сильный иммунитет обеспечивают антитела.
Более того, по мнению ВОЗ, использование подобных "паспортов" или сертификатов может создать у их обладателей иллюзию безопасности, они перестанут соблюдать рекомендации общественного здравоохранения, что еще больше увеличит риск распространения заболевания.
Еще один фактор, который, по оценке международной организации, делает преждевременным само обсуждение введение подобных документов, — ненадежность самих тестов.
"Используемые в настоящее время серологические тесты нуждаются в дополнительной проверке для определения их точности и надежности, — отмечается в документе. — Во-первых, они могут ошибочно помечать людей, которые были заражены, как отрицательные, а во-вторых, люди, которые не были заражены, ложно помечаются как положительные. Обе ошибки имеют серьезные последствия и будут влиять на усилия по контролю распространения заболевания".
Также эксперты отмечают, что эти тесты не позволяют отличить иммунный ответ на новый коронавирус от антител других известных коронавирусов человека, четыре из которых широко распространены в популяции и вызывают легкие простудные заболевания. Еще два ответственны за SARS — тяжелый острый респираторный синдром — и MERS — ближневосточный респираторный синдром.
"Люди, инфицированные одним из этих коронавирусов, способны продуцировать антитела, которые взаимодействуют с антителами, вырабатываемыми в ответ на инфекцию, вызванную SARS-CoV-2", — говорится в докладе ВОЗ.
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РИА НаукаКоронавирус COVID-19биологияЗдоровьеВОЗ
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