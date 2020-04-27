Мишустин поручил подготовить план по поэтапной отмене ограничений для ИП

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву до конца недели подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений из-за коронавиурса для индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий.
Ранее премьер сообщил, что по мере улучшения ситуации с коронавирусом можно рассмотреть поэтапную отмену на ограничения работы предприятий и индивидуальных предпринимателей.
“Я поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву до конца недели подготовить такие предложения”, - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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