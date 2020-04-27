Губернатор Подмосковья проверил станцию скорой помощи в Одинцово

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу центральной подстанции скорой помощи, расположенной в Одинцово, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
На станции работают свыше 130 человек, организовано 16 медицинских бригад. Автопарк скорой помощи включает в себя 37 машин
"Мы сейчас новую практику ввели - проверяем состояние пациентов через КТ. Потому что многие люди обращаются или просто с температурой, или с ОРВИ, опасаясь что это COVID-19, - сказал губернатор в общении с медиками
Одинцовский округ также обслуживают Голицынская и Никольская подстанции, Звенигородский пост. В общей сложности - 28 медицинских бригад. Всего в структуру скорой помощи МО входит 6 филиалов, 133 подстанций и постов, 43 диспетчерских пункта.