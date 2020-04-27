Мишустин утвердил план развития Большого Камня в Приморье

"Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение от 23 апреля 2020 г. № 1122-р об утверждении плана комплексного социально-экономического развития городского округа Большой Камень Приморского края. Большой Камень – один из важнейших центров экономического развития на Дальнем Востоке", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в городе строится судостроительный комплекс "Звезда" - первая в России верфь крупнотоннажного судостроения. С начала реализации проектов создано свыше 5,6 тысяч рабочих мест, всего до 2024 года планируется создать свыше 15,3 тысяч рабочих мест, отметили в министерстве. По прогнозам администрации городского округа Большой Камень, благодаря привлечению кадров на предприятия с учетом членов их семей численность населения города увеличится с 39 до 53 тысяч человек.