Мишустин утвердил план развития Большого Камня в Приморье

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана комплексного социально-экономического развития городского округа Большой Камень в Приморье, где строится первая в России верфь крупнотоннажного судостроения — судостроительный комплекс "Звезда", сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
"Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение от 23 апреля 2020 г. № 1122-р об утверждении плана комплексного социально-экономического развития городского округа Большой Камень Приморского края. Большой Камень – один из важнейших центров экономического развития на Дальнем Востоке", — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в городе строится судостроительный комплекс "Звезда" - первая в России верфь крупнотоннажного судостроения. С начала реализации проектов создано свыше 5,6 тысяч рабочих мест, всего до 2024 года планируется создать свыше 15,3 тысяч рабочих мест, отметили в министерстве. По прогнозам администрации городского округа Большой Камень, благодаря привлечению кадров на предприятия с учетом членов их семей численность населения города увеличится с 39 до 53 тысяч человек.
"До 2025 года план предусматривает строительство 14 новых социальных объектов: детской городской поликлиники, ФАПа в микрорайоне Южная Лифляндия, двух школ на 1150 мест, детского сада и детского образовательного центра, культурного центра, двух физкультурно-оздоровительных комплекса и трех спортивных площадок, сооружений для развития парусного спорта, также будет построен центр профподготовки для ССК "Звезда", — сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
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В целях создания комфортной городской среды план предусматривает строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения города, строительство полигона ТКО. В целях развития транспортной инфраструктуры план предусматривает строительство восьми новых участков автомобильных дорог и реконструкцию шести участков действующих автомобильных дорог.
"На финансирование мероприятий плана в 2020-2025 годах планируется направить свыше 20,7 миллиардов рублей, включая средства федерального бюджета в объеме 8,61 миллиард рублей, средства консолидированного бюджета Приморского края в объеме 8,77 миллиардов рублей. Свыше 3,32 миллиардов рублей будет привлечено за счет внебюджетных источников", - сообщает пресс-служба министерства.
Судостроительный комплекс "Звезда" ("ССК "Звезда", входит в ДЦСС) - строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом во главе с "Роснефтью".