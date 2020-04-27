В Брянской области число заразившихся COVID-19 выросло до 642

БРЯНСК, 27 апр - РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Число заболевших COVID-19 в Брянской области достигло 642, за сутки было подтверждено заболевание еще у 43 человек, сообщает правительство региона в понедельник.

"По информации регионального штаба, число заболевших достигло 642", - говорится в сообщении.

При этом, по статистическим данным, число заболевших в областном центре впервые стало меньше половины от всех заболевших – 309 человек

С начала пандемии в регионе проведено более 11,5 тысячи исследований на наличие коронавирусной инфекции, выздоровели и выписаны 102 человека, четыре человека скончались.

Особые ограничительные меры введены в городе Сельцо , где очаг заражения появился в социальном учреждении - малокомплектном интернате для пожилых людей и людей с ограничениями по здоровью. Сообщалось, что постояльцы заразились от сотрудницы, не знавшей о своем заболевании. В настоящее время в городе Сельцо официально подтверждено 102 случая заболевания. Все социальные учреждения с постоянным пребыванием там граждан в регионе переведены на карантин.

По решению губернатора Александра Богомаза все въезжающие на территорию региона должны будут уходить на обязательную самоизоляцию по предписанию Роспотребнадзора

Ранее сообщалось, что число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6 198, до 87 147.