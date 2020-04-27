Noize MC опубликовал клип, посвященный годовщине аварии в Чернобыле

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российский музыкант и хип-хоп исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) опубликовал на YouTube клип на песню "26.04", посвященный аварии на Чернобыльской АЭС.
"Посвящаем эту работу всем людям, жертвующим своими жизнями и здоровьем ради спасения других", — написал музыкант в инстаграме.
В клипе частично воспроизводят события, которые произошли 26 апреля 1986 года в районе города Припять и используют архивные кадры тех лет. Noize MC напоминает, как многие тогда не придали особого значения масштабам той катастрофы, и намекает, что сейчас происходит примерно то же самое, только со вспышкой коронавируса.
Помните, как начиналась пандемия коронавируса? Как снисходительно смотрели на "паникеров"; как упорно толпами ломились на шашлыки; как игнорировали итальянскую статистику; как все менее уверенно повторяли мантру "да от обычного гриппа каждый год умирает больше"? Так же, наверное, отмахивались от предвестников извержения и жители Помпеи 2000 лет назад", — считает Noize MC.
Режиссер — Алексей Терехов.
Создатели видео использовали при работе кадры, снятые Игорем Костином, Валерием Зуравовым, Геннадием Савкиным и Виталием Аньковым. Журналист Леонид Парфенов был одним из консультантов при написании текста песни.
За несколько часов ролик набрал почти 500 тысяч просмотром и почти 100 тысяч лайков.
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