Noize MC опубликовал клип, посвященный годовщине аварии в Чернобыле

Помните, как начиналась пандемия коронавируса? Как снисходительно смотрели на "паникеров"; как упорно толпами ломились на шашлыки; как игнорировали итальянскую статистику; как все менее уверенно повторяли мантру "да от обычного гриппа каждый год умирает больше"? Так же, наверное, отмахивались от предвестников извержения и жители Помпеи 2000 лет назад", — считает Noize MC.