В Москве рассказали о контроле за соблюдением режима самоизоляции

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Свыше 5 тысяч народных дружинников приняли участие в профилактической работе с нарушителями режима самоизоляции в Москве на прошлой неделе, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается , что основные усилия в работе Московской городской народной дружины были направлены на профилактику и предупреждение правонарушений и оказание помощи сотрудникам полиции в поддержании общественного порядка и реализации требований указов мэра Москвы о борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
"Ежедневно во всех округах города Москвы на дежурства было задействовано от 600 до 1 тысячи народных дружинников. А всего за прошедшую неделю к мероприятиям по проведению профилактической и разъяснительной работы было привлечено практически 5400 дружинников. На совместных с полицейскими маршрутах патрулирования ими проведено около 5,5 тысячи бесед с лицами пожилого возраста, находящимися на улицах, в парках и скверах, выявлено более тысячи граждан, не соблюдающих режим самоизоляции",- говорится в сообщении.
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