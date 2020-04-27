В Москве рассказали о контроле за соблюдением режима самоизоляции

"Ежедневно во всех округах города Москвы на дежурства было задействовано от 600 до 1 тысячи народных дружинников. А всего за прошедшую неделю к мероприятиям по проведению профилактической и разъяснительной работы было привлечено практически 5400 дружинников. На совместных с полицейскими маршрутах патрулирования ими проведено около 5,5 тысячи бесед с лицами пожилого возраста, находящимися на улицах, в парках и скверах, выявлено более тысячи граждан, не соблюдающих режим самоизоляции",- говорится в сообщении.