В "Опоре" ждут, что Путин во вторник может сделать заявление по COVID-19

"Во вторник, 28 апреля, Владимир Путин проведет совещание с членами правительства и главами регионов. Ожидается, что на нем президент может сделать заявление о необходимости продления ограничительных мер из-за COVID-19, о сроках выхода из ограничений и о дополнительных мерах по поддержке экономической деятельности", - написал Калинин в своем Telegram-канале.