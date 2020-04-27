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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T11:05
https://ria.ru/20200427/1570615636.html
В "Опоре" ждут, что Путин во вторник может сделать заявление по COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569131943_0:153:2608:1620_1036x0_80_0_0_4df69ace13a34e0bb460d12f57839935.jpg
РИА Новости

В "Опоре" ждут, что Путин во вторник может сделать заявление по COVID-19

11:05 27.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин ожидает, что президент России Владимир Путин во вторник на совещании с членами правительства и главами регионов может сделать заявление о необходимости продления ограничений из-за распространения нового коронавируса.

"Во вторник, 28 апреля, Владимир Путин проведет совещание с членами правительства и главами регионов. Ожидается, что на нем президент может сделать заявление о необходимости продления ограничительных мер из-за COVID-19, о сроках выхода из ограничений и о дополнительных мерах по поддержке экономической деятельности", - написал Калинин в своем Telegram-канале.

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Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в ближайшие дни может выступить с оценкой ситуации по коронавирусу в стране. Ранее Путин в обращении к россиянам сообщил, что до конца апреля в РФ из-за коронавируса будут нерабочие дни.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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