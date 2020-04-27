В "Опоре" ждут, что Путин во вторник может сделать заявление по COVID-19

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин ожидает, что президент России Владимир Путин во вторник на совещании с членами правительства и главами регионов может сделать заявление о необходимости продления ограничений из-за распространения нового коронавируса.
"Во вторник, 28 апреля, Владимир Путин проведет совещание с членами правительства и главами регионов. Ожидается, что на нем президент может сделать заявление о необходимости продления ограничительных мер из-за COVID-19, о сроках выхода из ограничений и о дополнительных мерах по поддержке экономической деятельности", - написал Калинин в своем Telegram-канале.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в ближайшие дни может выступить с оценкой ситуации по коронавирусу в стране. Ранее Путин в обращении к россиянам сообщил, что до конца апреля в РФ из-за коронавируса будут нерабочие дни.
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