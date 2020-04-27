В Саратовской области выявили 22 новых случая коронавируса

САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Ещё 22 новых случая коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число зараженных увеличилось до 327, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в Саратовской области с 19 марта по 26 апреля были лабораторно подтверждены 305 случаев заражения коронавирусом. Шесть человек с COVID-19 скончались, выздоровели 38 человек.

"За сутки на территории региона зафиксировано еще 22 случая COVID-19… Возрастное распределение заболевших: 18-29 лет - четыре, 30-39 лет - пять, 40-49 лет - шесть, 50-59 лет - три, старше 65 лет - четыре. Детей нет. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

По данным оперштаба, среди новых случаев три выявили в Саратове и пять в Ершовском районе области, четыре - в Балаковском, три - в Пугачевском, два - в Балашовском, по одному - в Аткарском, Дергачевском, Марксовском, Саратовском и Татищевском районах.

"Примерно равное число случаев выявлено при обследовании контактных без симптомов и больных с внебольничной пневмонией - 9 и 10 соответственно, два - у прибывших из Москвы, один случай - при обследовании лиц старше 65 лет… Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен", - уточняется в сообщении.

Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В городе Ершове и Балтайском районе введен карантин - запрещен въезд и выезд.