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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T11:04
https://ria.ru/20200427/1570615553.html
В Саратовской области выявили 22 новых случая коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

В Саратовской области выявили 22 новых случая коронавируса

11:04 27.04.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Ещё 22 новых случая коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число зараженных увеличилось до 327, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 26 апреля были лабораторно подтверждены 305 случаев заражения коронавирусом. Шесть человек с COVID-19 скончались, выздоровели 38 человек.
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"За сутки на территории региона зафиксировано еще 22 случая COVID-19… Возрастное распределение заболевших: 18-29 лет - четыре, 30-39 лет - пять, 40-49 лет - шесть, 50-59 лет - три, старше 65 лет - четыре. Детей нет. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
По данным оперштаба, среди новых случаев три выявили в Саратове и пять в Ершовском районе области, четыре - в Балаковском, три - в Пугачевском, два - в Балашовском, по одному - в Аткарском, Дергачевском, Марксовском, Саратовском и Татищевском районах.
"Примерно равное число случаев выявлено при обследовании контактных без симптомов и больных с внебольничной пневмонией - 9 и 10 соответственно, два - у прибывших из Москвы, один случай - при обследовании лиц старше 65 лет… Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен", - уточняется в сообщении.
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Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В городе Ершове и Балтайском районе введен карантин - запрещен въезд и выезд.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСаратовская область
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