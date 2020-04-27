Мишустин попросил губернаторов сохранять региональные доплаты медикам

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил губернаторов, несмотря на федеральную поддержку, сохранять региональные доплаты медикам в условиях распространения коронавируса.
"Освобождены от налога на доходы физических лиц доплаты медицинским работникам, которые сейчас помогают людям бороться с новой инфекцией. Это дополнительные 80 тысяч рублей в месяц врачам, 50 тысяч рублей – среднему медицинскому персоналу и врачам скорой помощи, 25 тысяч – младшему персоналу, фельдшерам и водителям скорой помощи. Прошу глав субъектов Российской Федерации сохранять и свои региональные доплаты медикам", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
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