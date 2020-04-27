В Сочи по решению суда госпитализировали семью с подозрением на COVID-19

"В отношении десяти человек судом принято решение о госпитализации в недобровольном порядке до полного выздоровления и получения результатов лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

"Истец указал, что в его адрес поступили информационные письма, согласно которым, у ряда лиц, при взятии проб получен предварительно положительный результат по обнаружению РНК коронавируса SARS-Cov-2. При этом установлено, что лица, в отношении которых подан иск, находились в тесном контакте с людьми, имеющими положительные результаты", - говорится в сообщении.