В Сочи по решению суда госпитализировали семью с подозрением на COVID-19

СОЧИ, 27 апр – РИА Новости. Семья из десяти человек, отказавшаяся добровольно лечь в больницу с подозрением на коронавирус, госпитализирована по решению суда, сообщает Краснодарский краевой суд.
В пятницу оперативный штаб Краснодарского края сообщал о двух семьях с пятью детьми из Сочи, которые несмотря на положительные анализы на коронавирус и требования врачей, отказывались от госпитализации. В социальных сетях появилось обращение женщин, которые просили защиты и объясняли, что готовы вместе с детьми лечь в больницу, если им предоставят результаты анализов. При этом одна из женщин объяснила, что даже не сдавала тест на коронавирус. В понедельник краевой суд сообщил, что исковое заявление управления Роспотребнадзора на семью из десяти человек было рассмотрено в Адлерском районе курорта.
"В отношении десяти человек судом принято решение о госпитализации в недобровольном порядке до полного выздоровления и получения результатов лабораторных исследований", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что отказ от госпитализации в добровольном порядке послужил причиной обращения в суд.
"Истец указал, что в его адрес поступили информационные письма, согласно которым, у ряда лиц, при взятии проб получен предварительно положительный результат по обнаружению РНК коронавируса SARS-Cov-2. При этом установлено, что лица, в отношении которых подан иск, находились в тесном контакте с людьми, имеющими положительные результаты", - говорится в сообщении.
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