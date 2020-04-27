В Свердловской области вводят масочный режим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Нахождение в закрытых пространствах общественных мест, в частности, в транспорте или магазине, без медицинской маски будет караться штрафом, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании с полпредом в УрФО Николаем Цукановым.
"С 1 мая обязательный масочный режим. В любом виде транспорта, в закрытых помещениях - только в маске. Это будет фиксироваться. В магазине, на транспорте люди без маски будут штрафоваться", - сказал Куйвашев.
Он отметил, что материалы будут выписывать сотрудники правоохранительных органов, затем они будут направляться в суд. Также глава региона добавил, что на улицах будет организована раздача одноразовых масок.
На 26 апреля в общей сложности выявлено 395 случаев нового коронавируса. Врачи оценивают состояние 17 пациентов как тяжелое, 72 – средней тяжести, остальных как удовлетворительное. Излечились и были выписаны из больницы 88 человек. Посмертно COVID-19 был обнаружен у 54-летнего пациента из Красноуфимска, скончавшегося от пневмонии.
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