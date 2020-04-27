В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 18 человек

НАЛЬЧИК, 27 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Ингушетии выросло до 18 человек, общее число заболевших составило 590 человек, выздоровели за сутки семь пациентов, сообщает региональное управление Число жертв коронавируса в Ингушетии выросло до 18 человек, общее число заболевших составило 590 человек, выздоровели за сутки семь пациентов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора

Ранее сообщалось, что в Ингушетии 552 заболевших коронавирусом, скончались 17 больных, в том числе муфтий республики, выздоровело 90 человек.

"По состоянию на 27 апреля по результатам исследований выявлено 590 проб, положительных на COVID-2019. Умерших за сутки – один, всего – 18 человек. Выздоровевших за сутки - семь человек, всего – 97", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего в республике госпитализировано 445 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 260 пациентов.

"Шестьдесят пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 13 человек – на аппаратах ИВЛ", - уточняет ведомство.

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Все остальные с подозрением и подтверждением на COVID-2019 в виду удовлетворительного состояния наблюдаются медиками на дому. Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 1314 человек, остается под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 771 человек.