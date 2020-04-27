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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T11:00
https://ria.ru/20200427/1570615224.html
В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 18 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570783_0:0:2928:1646_1036x0_80_0_0_e73ab7ff60320516f2c726709da2b808.jpg
РИА Новости

В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 18 человек

11:00 27.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 27 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Ингушетии выросло до 18 человек, общее число заболевших составило 590 человек, выздоровели за сутки семь пациентов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии 552 заболевших коронавирусом, скончались 17 больных, в том числе муфтий республики, выздоровело 90 человек.
"По состоянию на 27 апреля по результатам исследований выявлено 590 проб, положительных на COVID-2019. Умерших за сутки – один, всего – 18 человек. Выздоровевших за сутки - семь человек, всего – 97", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего в республике госпитализировано 445 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 260 пациентов.
"Шестьдесят пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 13 человек – на аппаратах ИВЛ", - уточняет ведомство.
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Все остальные с подозрением и подтверждением на COVID-2019 в виду удовлетворительного состояния наблюдаются медиками на дому. Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 1314 человек, остается под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 771 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика ИнгушетияПроисшествия
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