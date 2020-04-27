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Туризм
2020-04-27T11:13
https://ria.ru/20200427/1570615172.html
Туристы из ОАЭ и Бали вернулись в Татарстан и помещены на обсервацию
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РИА Новости

Туристы из ОАЭ и Бали вернулись в Татарстан и помещены на обсервацию

11:12 27.04.2020 (обновлено: 11:13 27.04.2020)
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© РИА Новости / Мария СеливановаБали. Аэропорт города Денпасар
Бали. Аэропорт города Денпасар
© РИА Новости / Мария Селиванова
КАЗАНЬ, 27 апр — РИА Новости. Более 40 туристов из Татарстана, прибывших в воскресенье вечером и в ночь на понедельник из Денпасара (Бали) и Дубая (ОАЭ), размещены на двухнедельную обсервацию в санатории "Васильевский" и оздоровительном лагере "Заречье", сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
"Прилетевшие из Денпасара (Бали) в Самару 27 человек доставлены на двухнедельную обсервацию в санаторий "Васильевский". 14 человек, прибивших из Дубая (ОАЭ) в Уфу, доставлены на двухнедельную обсервацию в "Заречье", — сказала Галимова.
Собеседница агентства уточнила, что все отдыхающие были доставлены в Татарстан на автобусах.
"Среди пассажиров рейса из Дубая есть беременная женщина, она в целях безопасности здоровья направлена в стационар", — уточнила Галимова.
Ранее в Казань вывозными рейсами из Анталии и Гоа прибыли 293 туриста. Часть из них - жители соседних регионов - сразу отправились по месту жительства. 171 человек был размещён в санатории "Васильевский" на двухнедельную обсервацию.
Также из Бангкока в Казань были доставлены 111 российских туристов, которых поместили на карантин в казанский санаторий "Ливадия". По информации властей, первые тесты на коронавирус всех прибывших туристов отрицательные. Медицинское наблюдение за ними продолжается.
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