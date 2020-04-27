Туристы из ОАЭ и Бали вернулись в Татарстан и помещены на обсервацию

КАЗАНЬ, 27 апр — РИА Новости. Более 40 туристов из Татарстана, прибывших в воскресенье вечером и в ночь на понедельник из Денпасара (Бали) и Дубая (ОАЭ), размещены на двухнедельную обсервацию в санатории "Васильевский" и оздоровительном лагере "Заречье", сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Прилетевшие из Денпасара (Бали) в Самару 27 человек доставлены на двухнедельную обсервацию в санаторий "Васильевский". 14 человек, прибивших из Дубая (ОАЭ) в Уфу, доставлены на двухнедельную обсервацию в "Заречье", — сказала Галимова.

Собеседница агентства уточнила, что все отдыхающие были доставлены в Татарстан на автобусах.

"Среди пассажиров рейса из Дубая есть беременная женщина, она в целях безопасности здоровья направлена в стационар", — уточнила Галимова.

Ранее в Казань вывозными рейсами из Анталии и Гоа прибыли 293 туриста. Часть из них - жители соседних регионов - сразу отправились по месту жительства. 171 человек был размещён в санатории "Васильевский" на двухнедельную обсервацию.