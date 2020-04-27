В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 14,4 тысячи

"По состоянию на 27 апреля мы подтвердили еще 799 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава.

Общее число инфицированных коронавирусом в Сингапуре достигло 14 423. Минздрав отмечает, что большинство заразившихся – это иностранные рабочие, проживающие в общежитиях. За все время в Сингапуре скончались 12 зараженных коронавирусом.