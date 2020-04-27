В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 14,4 тысячи

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило 14,4 тысячи, за сутки выявлено 799 новых случаев заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны.
"По состоянию на 27 апреля мы подтвердили еще 799 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава.
Общее число инфицированных коронавирусом в Сингапуре достигло 14 423. Минздрав отмечает, что большинство заразившихся – это иностранные рабочие, проживающие в общежитиях. За все время в Сингапуре скончались 12 зараженных коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.