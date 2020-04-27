В России не выявили превышения средних показателей заболевания пневмонией

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Превышения среднемноголетних показателей заболеваемости внебольничными пневмониями во всех регионах России не отмечено, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено", - говорится в сообщении.