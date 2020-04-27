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2020-04-27T10:55
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В России не выявили превышения средних показателей заболевания пневмонией
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РИА Новости

В России не выявили превышения средних показателей заболевания пневмонией

10:55 27.04.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Превышения среднемноголетних показателей заболеваемости внебольничными пневмониями во всех регионах России не отмечено, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено", - говорится в сообщении.
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