Рейс в Россию из Маврикия, Танзании и Сейшел в понедельник не состоится

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вывозной рейс для российских туристов с Маврикия, Сейшел и из Танзании, который должен был состояться в понедельник, перенесен, новая дата пока прорабатывается, сообщили РИА Новости в посольствах РФ на Маврикии и Сейшелах.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что на 27 апреля прорабатывается вывозной рейс авиакомпании Royal Flight из Маврикия, Танзании и Сейшел. На Маврикии находится около 80 россиян, желающих вылететь домой, около 100 — на Сейшелах и еще 120 — в Танзании.

"Этой рейс изначально должен был состояться еще 26 числа. Из-за того, что власти Танзании и Сейшел отказались в последний момент давать разрешение на посадку борта, самолет не прилетел", — сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Маврикии.

В посольстве РФ в Республике Сейшельских островов уточнили, что "обсуждение маршрута продолжается".

Дипломатический источник уточнил также, что рейс не состоялся из-за законодательного запрета Сейшел в связи с коронавирусом принимать у себя самолеты из стран с большим количеством заболевших. В свою очередь, Маврикий не был готов принять рейс с пассажирами с Сейшельских островов, несмотря на то, что транзитные пассажиры не собирались покидать борт.