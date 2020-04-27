Глава Карелии поручил создать онлайн-карту с адресами заболевших COVID-19

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил создать онлайн-карту с указанием улиц и номеров домов заразившихся новой коронавирусной инфекцией в регионе.
По данным на 27 апреля, в республике выявлено 62 случая заражения коронавирусом, семь человек выздоровели.
"Дал поручение сделать онлайн-карту всех выявленных случаев заражения, вплоть до указания улицы и номера дома. Важно, чтобы жители знали источники заражения и по возможности минимизировали посещение этих мест", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Интерактивная карта будет ежедневно обновляться в соответствии с оперативной сводкой, отметил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.