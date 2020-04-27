Глава Карелии поручил создать онлайн-карту с адресами заболевших COVID-19

"Дал поручение сделать онлайн-карту всех выявленных случаев заражения, вплоть до указания улицы и номера дома. Важно, чтобы жители знали источники заражения и по возможности минимизировали посещение этих мест", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".