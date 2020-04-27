В Москве зафиксировали 2871 новый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2871, Подмосковье - 638 , Нижегородской области - 207, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
За последние сутки в России подтверждено 6198 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
"Распределение по субъектам: Москва - 2871, Московская область - 638, Нижегородская область - 207", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.