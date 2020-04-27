Эксперты рассказали, куда туристы улетают из Москвы

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские путешественники после распространения коронавируса стали чаще вылетать из Москвы, чем прибывать в столицу, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий проанализировал пассажиропоток между столицей и регионами России. Сравнивались данные по купленным авиабилетам в 2020 году в одну сторону из Москвы и в столицу из других городов РФ.

По данным экспертов, люди чаще покидают Москву ради городов, где тепло. Сейчас на каждых двух прилетающих в столицу пассажиров приходится три улетающих.

Тройка самых популярных авиамаршрутов по России – это рейсы из Москвы в Минеральные Воды, в Махачкалу и Симферополь.

Сильно меняются возрастные категории путешествующих. Самый большой рост среди пассажиров демонстрирует группа в возрасте 16-25 лет, максимальное падение – у групп 46-55, и более 56 лет.