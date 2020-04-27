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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T15:34
https://ria.ru/20200427/1570614593.html
Россия обошла Китай по числу зараженных коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570201799_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_7b203388d6c4f82c02e89e5bdcea8a0d.jpg
РИА Новости

Россия обошла Китай по числу зараженных коронавирусом

10:51 27.04.2020 (обновлено: 15:34 27.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовМашина скорой помощи на одной из улиц Москвы
Машина скорой помощи на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. За сутки в России выявлено 6198 заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Большинство случаев зафиксировано в Москве (2871), Подмосковье (638), Нижегородской области (207), Республике Дагестан (167) и Санкт-Петербурге (161). Уточняется, что 2693 человека из новых зарегистрированных — контактные и без симптомов заболевания. Умерли 50 пациентов.
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Накануне сообщалось о 6361 новом случае и 66 летальных исходах.
Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 87 147 человек (большинство — в Москве), из них 794 погибли, 7346 вылечились.

Пандемия COVID-19

SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции COVID-19, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 2,8 миллиона человек в 185 странах, 193 тысячи скончались.
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По подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших уже превысило 2,9 миллиона человек, из них 206 тысяч умерли, 868 тысячам удалось победить инфекцию.
На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция и Иран. Россия в этом списке заняла девятую строчку, обогнав Китай, где зарегистрировано 83 912 заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КитайОбщество
Популярные комментарии
Лукавая статистика. К этим цифрам надо привязывать количество проведенных тестов. А без привязки получается манипуляция общественным мнением.
27 апреля, 10:55
некто из России
58111034
Главное что умерших мало. Самый низкий процент во всём мире.
27 апреля, 10:58
Роман Крашенинников
321200110
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