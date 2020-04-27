Россия обошла Китай по числу зараженных коронавирусом

Машина скорой помощи на одной из улиц Москвы

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. За сутки в За сутки в России выявлено 6198 заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

Большинство случаев зафиксировано в Москве (2871), Подмосковье (638), Нижегородской области (207), Республике Дагестан (167) и Санкт-Петербурге (161). Уточняется, что 2693 человека из новых зарегистрированных — контактные и без симптомов заболевания. Умерли 50 пациентов.

Накануне сообщалось о 6361 новом случае и 66 летальных исходах.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 87 147 человек (большинство — в Москве), из них 794 погибли, 7346 вылечились.

Пандемия COVID-19

SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции COVID-19, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 2,8 миллиона человек в 185 странах, 193 тысячи скончались.

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших уже превысило 2,9 миллиона человек, из них 206 тысяч умерли, 868 тысячам удалось победить инфекцию.

На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия , Франция, Германия, Великобритания, Турция и Иран. Россия в этом списке заняла девятую строчку, обогнав Китай, где зарегистрировано 83 912 заболевших.