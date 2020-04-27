Песков: Путин по-прежнему привержен спортивному образу жизни

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и в период пандемии большую часть дня проводит в рабочем режиме, по-прежнему привержен спортивному образу жизни: занятия в бассейне, на тренажерах идут в обычном порядке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Честно говоря, я не знаю, как президент проводит время за пределами своей работы. Но повторюсь — карантин или нет, большую часть дня он проводит в рабочем режиме. И то, что вы видите по телевизору — это лишь малая часть его повестки. Рабочий день президента никак не нормирован - ни временем суток, ни днём недели", - сказал Песков в интервью АиФ.
На вопрос, успевает ли президент заниматься спортом, пресс-секретарь ответил утвердительно.
"Да, конечно. Президент по-прежнему привержен спортивному образу жизни — занятия в бассейне, на тренажерах идут в обычном порядке", - добавил он.