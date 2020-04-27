В Москве задержали компанию пьяных нарушителей самоизоляции

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Полицейские задержали на юге Полицейские задержали на юге Москвы четырех человек, нарушивших режим самоизоляции и оказавших сопротивление стражам порядка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

По информации ведомства, 26 апреля на улице Лестева полицейские увидели четверых граждан в состоянии алкогольного опьянения, "нарушавших режим самоизоляции". На замечания нарушители не реагировали, а находившаяся при них собака укусила одного из сотрудников полиции за руку.

"После предложения проследовать в территориальный отдел полиции для разбирательства один из нарушителей, 38-летний житель Москвы, попытался скрыться и несколько раз ударил сотрудника полиции. Был задержан. В отношении всех четверых задержанных, доставленных в отдел полиции, составлены административные протоколы", - сказал собеседник агентства.

В частности, составлены протоколы по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы – "Нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности", санкция которой предусматривает 4 тысячи рублей штрафа. А также ст. 20.21 КоАП РФ – "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", по которой нарушителям грозит до 15 суток административного ареста.