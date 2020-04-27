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2020-04-27T15:06
https://ria.ru/20200427/1570614493.html
В Москве задержали компанию пьяных нарушителей самоизоляции
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РИА Новости

В Москве задержали компанию пьяных нарушителей самоизоляции

10:48 27.04.2020 (обновлено: 15:06 27.04.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Полицейские задержали на юге Москвы четырех человек, нарушивших режим самоизоляции и оказавших сопротивление стражам порядка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По информации ведомства, 26 апреля на улице Лестева полицейские увидели четверых граждан в состоянии алкогольного опьянения, "нарушавших режим самоизоляции". На замечания нарушители не реагировали, а находившаяся при них собака укусила одного из сотрудников полиции за руку.
"После предложения проследовать в территориальный отдел полиции для разбирательства один из нарушителей, 38-летний житель Москвы, попытался скрыться и несколько раз ударил сотрудника полиции. Был задержан. В отношении всех четверых задержанных, доставленных в отдел полиции, составлены административные протоколы", - сказал собеседник агентства.
В частности, составлены протоколы по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы – "Нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности", санкция которой предусматривает 4 тысячи рублей штрафа. А также ст. 20.21 КоАП РФ – "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", по которой нарушителям грозит до 15 суток административного ареста.
Материалы по факту нападения на полицейского направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Уголовный кодекс РФ предусматривает за данное преступление до 5 лет колонии.
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Распространение нового коронавирусаМоскваПроисшествия
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В США за нападение на полицейских их бы застрелили на месте. Удивляет безответственность наших сограждан - в такое время так себя вести!
27 апреля, 11:03
Руслан Тлеуж
12000010
Из окна хорошо видно, как регулярно ходят по улицам компании мигрантов численностью более 4 человек. Почему полиция на это не реагирует???
27 апреля, 11:57
Andrey Ershov
1500000
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