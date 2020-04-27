Песков объяснил слова Путина про печенегов

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин знает вес своего слова, а высказывания про печенегов, половцев, "заразу коронавирусную" используются, чтобы нагляднее донести до людей свою мысль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В рамках видеоселектора с губернаторами 8 апреля глава государства сделал очередное заявление из-за пандемии COVID-19. Он объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса и заверил, что страна, справившаяся в свое время с набегами печенегов и половцев, переживет и новую "коронавирусную заразу".
"Конечно, президент знает вес своего слова. Когда человек пользуется поддержкой большинства граждан своей страны, когда он является одним из, если не самым авторитетным мировым лидером, то, естественно, каждое слово, которое он произносит публично, анализируется и становится предметом самого пристального внимания. Думаю, он прекрасно отдает себе в этом отчет. Но если вы полагаете, что он ради этого что-то такое специально говорит, то это не так. Он это делает просто ради того, чтобы свои мысли лучше, нагляднее донести до людей. Это главное, почему он прибегает к каким-то красочным сравнениям, историческим образам", - сказал Песков в интервью изданию "Аргументы и факты".