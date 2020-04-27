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Туризм
2020-04-27T14:06
https://ria.ru/20200427/1570614355.html
Ростуризм сообщил, что субсидии возместят только часть убытков бизнеса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569656246_0:114:2003:1241_1036x0_80_0_0_6806a806f9d92a7f367cbb1566ef0874.jpg
РИА Новости

Ростуризм сообщил, что субсидии возместят только часть убытков бизнеса

14:06 27.04.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПляж "Найтон" на острове Пхукет в Таиланде
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова считает, что государственные субсидии не решат всех проблем туристического рынка, но позволят туроператорам компенсировать часть убытков и выполнять обязательства перед работниками и клиентами, сообщили в ведомстве.
Правительство России утвердило правила субсидирования убытков туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам за рубеж в составе турпродукта, а также с возвратными рейсами из стран, в которых были введены ограничения из-за коронавируса. Соответствующее постановление, внесенное Минэкономразвития, подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Из резервного фонда правительства России Ростуризму на эти цели выделено 3,5 миллиарда рублей.
В соответствии с правилами, на субсидию могут претендовать туроператоры, реализовавшие продукт, в составе которого есть авиаперелет с невозвратным тарифом. При этом компания сможет получить возмещение, если уже вернула клиенту деньги за несостоявшуюся поездку. Также туроператоры могут компенсировать частичную стоимость рейсов, которыми возвращали российских организованных туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением коронавируса.
"Российские туроператоры показали высокую эффективность в условиях беспрецедентного кризиса — в течение всего двух недель вернув на родину 160 тысяч туристов из 43 стран. При этом, несмотря на колоссальные убытки, сегодня компании продолжают работу, сохраняя персонал и предлагая клиентам выгодные условия переноса поездок, — сказала Догузова, которую цитируют в ведомстве. — Многие готовятся к восстановлению турпотоков и запуску новых направлений по России после нормализации ситуации. С учетом масштабов кризиса, субсидия не решит всех проблем рынка, но позволит туроператорам компенсировать часть убытков и выполнять обязательства перед людьми — работниками и туристами".
Субсидия туроператорам является финансовой мерой поддержки туроператоров, утвержденной правительством России в рамках первого пакета мер поддержки.
В соответствии с утвержденными правилами получения субсидии Ростуризм начинает подготовку к сбору заявок туроператоров. Необходимые документы и форма заявки на получение субсидии будут в ближайшее время опубликованы на сайте Ростуризма, уточнили в ведомстве.
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ТуризмКоронавирус COVID-19Зарина ДогузоваТуризмНовости - ТуризмМихаил МишустинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
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