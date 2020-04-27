Ростуризм сообщил, что субсидии возместят только часть убытков бизнеса

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова считает, что государственные субсидии не решат всех проблем туристического рынка, но позволят туроператорам компенсировать часть убытков и выполнять обязательства перед работниками и клиентами, сообщили в ведомстве.

Правительство России утвердило правила субсидирования убытков туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам за рубеж в составе турпродукта, а также с возвратными рейсами из стран, в которых были введены ограничения из-за коронавируса. Соответствующее постановление, внесенное Минэкономразвития, подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Из резервного фонда правительства России Ростуризму на эти цели выделено 3,5 миллиарда рублей.

В соответствии с правилами, на субсидию могут претендовать туроператоры, реализовавшие продукт, в составе которого есть авиаперелет с невозвратным тарифом. При этом компания сможет получить возмещение, если уже вернула клиенту деньги за несостоявшуюся поездку. Также туроператоры могут компенсировать частичную стоимость рейсов, которыми возвращали российских организованных туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением коронавируса.

"Российские туроператоры показали высокую эффективность в условиях беспрецедентного кризиса — в течение всего двух недель вернув на родину 160 тысяч туристов из 43 стран. При этом, несмотря на колоссальные убытки, сегодня компании продолжают работу, сохраняя персонал и предлагая клиентам выгодные условия переноса поездок, — сказала Догузова, которую цитируют в ведомстве. — Многие готовятся к восстановлению турпотоков и запуску новых направлений по России после нормализации ситуации. С учетом масштабов кризиса, субсидия не решит всех проблем рынка, но позволит туроператорам компенсировать часть убытков и выполнять обязательства перед людьми — работниками и туристами".

Субсидия туроператорам является финансовой мерой поддержки туроператоров, утвержденной правительством России в рамках первого пакета мер поддержки.