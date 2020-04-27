В Пермском умерли два пациента с коронавирусом

Ранее сообщалось, что в пермской клинике "РЖД-Медицина" была зафиксирована и локализована вспышка коронавирусной инфекции. В течение прошлой недели там зарегистрировано 48 случаев заражения коронавирусом: заболели 11 сотрудников и 37 пациентов. Продолжается обследование на COVID-19 врачей, персонала и пациентов.

"Общее число умерших с COVID-19 в Пермском крае — шесть. Два новых случая зафиксированы посмертно у двух скончавшихся пациентов ведомственной клиники СвЖД "РЖД-Медицина", у них были сопутствующие тяжёлые заболевания, которые и стали основной причиной летального исхода", — говорится в сообщении властей.

По данным краевого минздрава, всего в регионе 434 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них - 244 пациента с симптомами заболевания проходят лечение в специализированных медучреждениях, еще 123 человека, у которых болезнь протекает бессимптомно, изолированы на дому под ежедневным наблюдением медицинских работников. Кроме того, за время эпидемии 61 человек излечился от коронавируса.