Песков: не было случая, чтобы Путин не отвечал зарубежным коллегам

"Обычно телефонные звонки президентов согласуются по каналам министерств иностранных дел, министерств обороны или через помощников по внешней политике. Делается запрос, и буквально за час-другой такой звонок организуется. Но, скажем, главы государств Евразийского союза более мобильны в таком общении, чаще созваниваются друг с другом. Тут меньше формальностей".