Песков: не было случая, чтобы Путин не отвечал зарубежным коллегам

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не было таких кризисов, когда глава государства Владимир Путин не брал бы трубку, если ему звонил кто-то из зарубежных коллег.
"Что касается отказов с кем-то разговаривать - слава богу, у нас не было таких кризисов, чтобы президент не брал трубку, когда ему звонил кто-то из коллег", - сказал Песков в интервью изданию "Аргументы и факты" в ответ на вопрос, бывает ли так, что президенту звонят, а он отказывается разговаривать.
Он также рассказал, как технически организуются телефонные переговоры Путина с лидерами других стран.
"Обычно телефонные звонки президентов согласуются по каналам министерств иностранных дел, министерств обороны или через помощников по внешней политике. Делается запрос, и буквально за час-другой такой звонок организуется. Но, скажем, главы государств Евразийского союза более мобильны в таком общении, чаще созваниваются друг с другом. Тут меньше формальностей".