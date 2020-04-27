Песков рассказал, какие средства от COVID-19 использует в магазинах

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, когда заезжает в магазин, использует все возможные средства для защиты от коронавируса.
"В кабинете - нет. Когда заезжаю в магазин, ношу все, что можно", - заявил Песков в интервью газете "Аргументы и факты" в ответ на вопрос, носит ли он маску.
На уточняющий вопрос, где он берет маски, Песков указал, что их выдают в Кремле. "Но мы с женой и сами еще в самом начале купили в аптеках и по интернету достаточно много масок. Что называется, затарились", - рассказал он.
При этом Песков отметил, что никакими "инсайдами" он не обладал, а закупиться масками решил после просмотра телевизора. "Я, как и все, смотрел телевизор, видел, что происходит в Китае, в Европе. И можно было легко прогнозировать, что мы имеем дело с какой-то серьезной штукой и маски скоро потребуются всем", - указал он.
Песков также рассказал, что запасся санитайзерами.
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