Песков рассказал, какие средства от COVID-19 использует в магазинах

"В кабинете - нет. Когда заезжаю в магазин, ношу все, что можно", - заявил Песков в интервью газете " Аргументы и факты " в ответ на вопрос, носит ли он маску.

На уточняющий вопрос, где он берет маски, Песков указал, что их выдают в Кремле. "Но мы с женой и сами еще в самом начале купили в аптеках и по интернету достаточно много масок. Что называется, затарились", - рассказал он.