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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-27T11:42
https://ria.ru/20200427/1570613954.html
У берегов Калифорнии зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570614106_0:106:2049:1258_1036x0_80_0_0_38c064faee103ff6205a696eb9873a02.jpg
РИА Новости

У берегов Калифорнии зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров

10:45 27.04.2020 (обновлено: 11:42 27.04.2020)
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© Фото : страница U.S. Coast Guard Pacific Southwest в FacebookНефтетанкеры вдоль побережья южной части штата Калифорния
Нефтетанкеры вдоль побережья южной части штата Калифорния
© Фото : страница U.S. Coast Guard Pacific Southwest в Facebook
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. У берегов Калифорнии вот уже несколько дней стоят десятки нефтяных танкеров. Об этом сообщила Береговая охрана США.
С прошлой недели в акваторию прибывают все новые суда. По данным на четверг, 23 апреля, у порта Лонг-Бич на якорь встали 27 танкеров. Диспетчеры портов и военные отслеживают "уникальную ситуацию" и обеспечивают безопасность остальных судов и окружающей среды, отмечается в сообщении.
По данным газеты The Wall Street Journal, из-за перенасыщения рынка нефти в хранилищах на суше не хватает места. Трейдерам приходится арендовать танкеры, чтобы хранить сырье там. Похожая ситуация наблюдается у берегов Мальты и Южной Африки.
Мировые нефтехранилища быстро заполняются из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса. На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о росте запасов до 518,6 миллиона баррелей.
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