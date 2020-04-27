У берегов Калифорнии зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров

С прошлой недели в акваторию прибывают все новые суда. По данным на четверг, 23 апреля, у порта Лонг-Бич на якорь встали 27 танкеров. Диспетчеры портов и военные отслеживают "уникальную ситуацию" и обеспечивают безопасность остальных судов и окружающей среды, отмечается в сообщении.