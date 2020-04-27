Песков отметил важность поддержки крупного бизнеса

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Меры поддержки предприятий крупного бизнеса сейчас, в условиях пандемии коронавируса, чрезвычайно важны, поскольку это самые крупные работодатели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Понятно, что у людей могут быть экономические трудности. У всей страны сейчас экономические трудности. Президент Путин озвучил уже несколько планов поддержки — речь и об отдельных гражданах, и о малом и микробизнесе, и о среднем, и даже о крупном бизнесе. Последнее тоже чрезвычайно важно, потому что предприятия большого бизнеса — самые крупные работодатели. Да, меры принимаются", - заявил Песков в интервью газете "Аргументы и факты".
При этом он подчеркнул, что "если нет необходимости работать на производстве, которое невозможно остановить, если нет необходимости выходить на работу, как выходят наши врачи-герои, рискуя своей жизнью, то это время сидеть дома".
"Это время, когда нужно сохранить свое собственное здоровье, здоровье своих близких и окружающих. Для того, чтобы потом уже всем вместе нам минимизировать последствия экономического кризиса, спровоцированного этой ситуацией", - добавил представитель Кремля.
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