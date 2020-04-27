Песков отметил важность поддержки крупного бизнеса

"Понятно, что у людей могут быть экономические трудности. У всей страны сейчас экономические трудности. Президент Путин озвучил уже несколько планов поддержки — речь и об отдельных гражданах, и о малом и микробизнесе, и о среднем, и даже о крупном бизнесе. Последнее тоже чрезвычайно важно, потому что предприятия большого бизнеса — самые крупные работодатели. Да, меры принимаются", - заявил Песков в интервью газете "Аргументы и факты".