Песков заявил, что из-за пандемии стал чаще видеться с семьей

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что несмотря на пандемию коронавируса продолжает ходить на работу, а из-за отмены командировок стал больше видеться с семьей.
"Я продолжаю ходить на работу. Единственно, сейчас нет командировок. Поэтому по крайней мере каждый вечер я вижу семью, детей. Они чаще всего еще не спят, когда я возвращаюсь домой. Как говорится, нет худа без добра", - сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".
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