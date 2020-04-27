Нетиевский подал иски к компании экс-коллег по "Уральским пельменям"

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска Сергея Нетиевского, бывшего участника и директора шоу " Уральские пельмени ", о взыскании в сумме более 71 миллиона рублей с ООО "Уральские пельмени продакшн", учрежденного восемью участниками шоу.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иски поступили в суд 24 апреля, к производству они пока не приняты, и основания исковых требований пока не сообщаются. Третьим лицом в обоих исках указан телеканал СТС.

Нетиевский был директором екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени", которое в 2011 году учредили на паритетных началах 10 участников шоу - Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин , Вячеслав Мясников, Александр Попов , Дмитрий Соколов, Андрей Рожков и Максим Ярица и сам Нетиевский.

После того как в 2015 году участники коллектива проголосовали за освобождение Нетиевского от должности директора, между ним, его компаниями и остальными "пельменями" проходит масса судебных разбирательств вокруг прав на товарные знаки и отснятый видеоматериал, а также из-за выплат денежных средств.

Самый крупный иск – на 200 миллионов рублей – сейчас рассматривает арбитражный суд Москвы. В нем ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" требует взыскать с компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ), подконтрольной Нетиевскому, компенсацию за незаконное использование товарного знака "Уральские пельмени". Кроме того, истец требует запретить ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с этим товарным знаком.