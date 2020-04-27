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Культура
2020-04-27T11:37
https://ria.ru/20200427/1570613602.html
Нетиевский подал иски к компании экс-коллег по "Уральским пельменям"
https://cdn25.img.ria.ru/images/78662/32/786623203_0:0:2659:1495_1036x0_80_0_0_923289c4090b1adca546dfc76c921345.jpg
РИА Новости

Нетиевский подал иски к компании экс-коллег по "Уральским пельменям"

10:31 27.04.2020 (обновлено: 11:37 27.04.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСергей Нетиевский и Анфиса Чехова
Сергей Нетиевский и Анфиса Чехова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Сергей Нетиевский и Анфиса Чехова. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска Сергея Нетиевского, бывшего участника и директора шоу "Уральские пельмени", о взыскании в сумме более 71 миллиона рублей с ООО "Уральские пельмени продакшн", учрежденного восемью участниками шоу.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иски поступили в суд 24 апреля, к производству они пока не приняты, и основания исковых требований пока не сообщаются. Третьим лицом в обоих исках указан телеканал СТС.
Нетиевский был директором екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени", которое в 2011 году учредили на паритетных началах 10 участников шоу - Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов, Андрей Рожков и Максим Ярица и сам Нетиевский.
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После того как в 2015 году участники коллектива проголосовали за освобождение Нетиевского от должности директора, между ним, его компаниями и остальными "пельменями" проходит масса судебных разбирательств вокруг прав на товарные знаки и отснятый видеоматериал, а также из-за выплат денежных средств.
Самый крупный иск – на 200 миллионов рублей – сейчас рассматривает арбитражный суд Москвы. В нем ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" требует взыскать с компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ), подконтрольной Нетиевскому, компенсацию за незаконное использование товарного знака "Уральские пельмени". Кроме того, истец требует запретить ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с этим товарным знаком.
По данным ЕГРЮЛ, московское ООО "Уральские пельмени продакшн" в 2015 году учредили 8 "пельменей" – Соколов, Ершов, Брекоткин, Мясников, Калугин, Исаев, Рожков, Попов. Основным видом деятельности предприятия указана "деятельность в области радиовещания", а дополнительными – "производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ" и еще 10 видов.
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КультураАлександр ПоповУральские пельмениСергей КалугинМоскваПроисшествия
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