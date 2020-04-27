В ИКБ №2 в Москве на лечении находятся более 780 пациентов

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 780 человек проходят лечение во второй Инфекционной клинической больнице в Москве, из них 262 с коронавирусом, сообщила главный врач больницы Светлана Краснова.
"На 27.04.2020 в больнице 786 человек (в том числе 19 в реанимации), из них: 262 человек с COVID/ 190 случаев подтверждено лабораторно, из них: 19/19 детей, 22/7 беременных, рожениц и родильниц, 15/8 человек в хирургическом отделении, 9/9 пациентов в реанимации (на ИВЛ 7 )", написала Краснова на своей странице в Facebook.
Она добавила, что за сутки поступило 38 человек, из них 6 - с коронавирусом. Выписано 11 человек, выздоровевших после COVID-19 среди них нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф