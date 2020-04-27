Путин призвал использовать опыт союзничества времен Второй мировой

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал использовать "бесценный опыт союзничества" времен Второй мировой войны для преодоления новых глобальных вызовов, говорится в приветствии главы государства организаторам выставки "Сталин-Черчилль-Рузвельт: совместная борьба с нацизмом".
"Сегодня, когда человечество сталкивается с новыми глобальными вызовами и угрозами, мы должны в полной мере использовать бесценный опыт международного сотрудничества и истинного союзничества, накопленный нашими странами в годы Второй мировой войны", - говорится в приветствии.
Также глава государства выразил уверенность, что выставка вызовет широкий общественный интерес и будет содействовать "сохранению исторической правды".
Виртуальная выставка "Сталин-Черчилль-Рузвельт: совместная борьба с нацизмом" посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и призвана ознакомить широкую общественность с важнейшими документами и артефактами становления антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны. Авторы проекта - Федеральное архивное агентство, Государственный архив РФ, Историко-документальный департамент МИД РФ и Российское историческое общество.