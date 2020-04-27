Путин призвал использовать опыт союзничества времен Второй мировой

"Сегодня, когда человечество сталкивается с новыми глобальными вызовами и угрозами, мы должны в полной мере использовать бесценный опыт международного сотрудничества и истинного союзничества, накопленный нашими странами в годы Второй мировой войны", - говорится в приветствии.