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Черешневый сад в Сочи
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РИА Новости

Черешневый сад в Сочи

12:56 27.04.2020 (обновлено: 14:13 27.04.2020)
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В центре Сочи цветет черешневый сад, посаженный знаменитостями за тысячу дней до Олимпиады 2014 года. Яркие кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Этот сад — одна из относительно новых достопримечательностей Сочи.

Девушка фотографируется на мобильный телефон на аллее Черешневый сад в Сочи
1 из 12

Этот сад — одна из относительно новых достопримечательностей Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Черешневая аллея появилась в городе в мае 2011 года.

Цветение деревьев на аллее Черешневый сад в Сочи
2 из 12

Черешневая аллея появилась в городе в мае 2011 года.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Тогда в Сочи проводили праздник "1000 дней до начала Игр".

Цветение деревьев на аллее Черешневый сад в Сочи
3 из 12

Тогда в Сочи проводили праздник "1000 дней до начала Игр".

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

На площади Морского вокзала состоялся субботник.

Цветение деревьев на аллее Черешневый сад в Сочи
4 из 12

На площади Морского вокзала состоялся субботник.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В парке напротив порта посадили 120 черешневых деревьев.

Лепестки на аллее Черешневый сад в Сочи
5 из 12

В парке напротив порта посадили 120 черешневых деревьев.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Саженцы специально привезли из Италии.

Девушка фотографирует на мобильный телефон цветы черешни на аллее Черешневый сад в Сочи
6 из 12

Саженцы специально привезли из Италии.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В роли садоводов-любителей выступили звезды спорта и шоу-бизнеса.

Цветение деревьев на аллее Черешневый сад в Сочи
7 из 12

В роли садоводов-любителей выступили звезды спорта и шоу-бизнеса.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Теперь черешневая аллея — одно из любимых мест сочинцев.

Женщина фотографирует на мобильный телефон цветы черешни на аллее Черешневый сад в Сочи
8 из 12

Теперь черешневая аллея — одно из любимых мест сочинцев.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Цветение деревьев на аллее "Черешневый сад".

Цветение деревьев на аллее Черешневый сад в Сочи
9 из 12

Цветение деревьев на аллее "Черешневый сад".

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Каждую весну сад радует горожан пышным цветением.

Цветение деревьев на аллее Черешневый сад в Сочи
10 из 12

Каждую весну сад радует горожан пышным цветением.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Сюда приходят полюбоваться деревьями и сделать памятные фото.

Женщины на аллее Черешневый сад в Сочи
11 из 12

Сюда приходят полюбоваться деревьями и сделать памятные фото.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Черешневый сад в Сочи.

Цветение деревьев на аллее Черешневый сад в Сочи
12 из 12

Черешневый сад в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
9731213
СочиФото
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