Этот сад — одна из относительно новых достопримечательностей Сочи.
Этот сад — одна из относительно новых достопримечательностей Сочи.
Черешневая аллея появилась в городе в мае 2011 года.
Черешневая аллея появилась в городе в мае 2011 года.
Тогда в Сочи проводили праздник "1000 дней до начала Игр".
Тогда в Сочи проводили праздник "1000 дней до начала Игр".
На площади Морского вокзала состоялся субботник.
В парке напротив порта посадили 120 черешневых деревьев.
В парке напротив порта посадили 120 черешневых деревьев.
Саженцы специально привезли из Италии.
В роли садоводов-любителей выступили звезды спорта и шоу-бизнеса.
В роли садоводов-любителей выступили звезды спорта и шоу-бизнеса.
Теперь черешневая аллея — одно из любимых мест сочинцев.
Теперь черешневая аллея — одно из любимых мест сочинцев.
Цветение деревьев на аллее "Черешневый сад".
Каждую весну сад радует горожан пышным цветением.
Сюда приходят полюбоваться деревьями и сделать памятные фото.
Сюда приходят полюбоваться деревьями и сделать памятные фото.
Черешневый сад в Сочи.