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2020-04-27T10:27
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На Сахалине экологи выяснят ситуацию со скоплением буревестников на судне
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РИА Новости

На Сахалине экологи выяснят ситуацию со скоплением буревестников на судне

10:25 27.04.2020 (обновлено: 10:27 27.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМыс Анива на острове Сахалин
Мыс Анива на острове Сахалин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Мыс Анива на острове Сахалин. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 апр - РИА Новости. Руководитель фонда "Зеленый Сахалин" Александр Иванов рассказал РИА Новости, что занялся ситуацией со скоплением серых буревестников на судне в порту Холмска.
"Сотни птиц в понедельник слетелись, предположительно, на свет и приземлились на палубе. Я с этой ситуацией, как и мои земляки, ознакомился по видео, распространенному в соцсетях. Автор зафиксировал, как он, отпинывая птиц, передвигается по палубе. Очевидцы, в свою очередь, сообщили, что были начаты погрузочно-разгрузочные работы, не освободив палубу от пернатых. А это не может не повлечь за собой гибель животных. Выход в этой ситуации, достаточно простой - просто скинуть их в воду. У меня в морской практике был аналогичный случай, когда мы с товарищами по команде так спасли несколько сотен морских водоплавающих, правда тогда это были крачки. С водной поверхности буревестники в силу анатомического строения уже могут взлететь и продолжить свой путь. С палубы самостоятельно они не взлететь не могут", - рассказал директор общественной организации.
По словам Иванова, в понедельник он приехал в холмский порт, где находится судно "Витус Беринг", и обратился с просьбой к руководству разрешить пройти в порт и выяснить обстановку, связанную с пернатыми.
"Пока ответа еще не получил. Хотелось бы, чтобы на ситуацию отреагировал и судовладелец, чтобы помочь попавшим в беду птицам и предотвратить в будущем подобные ситуации", - отметил Иванов.
По мнению главы общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрия Лисицына, в ситуацию обязано вмешаться региональное министерство экологии.
"Серый буревестник не внесен в Красную книгу, поэтому этим представителем фауны должно заниматься данное ведомство. В компетенции министерства находится принятие профилактических мер, в частности информирование судовладельцев о том, что делать в подобных случаях команде, чтобы не допустить гибели птиц", - отметил эколог.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий судовладельца по данной ситуации.
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Экологическая вахта СахалинаВитус БерингХолмскОбщество
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