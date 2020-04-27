На Сахалине экологи выяснят ситуацию со скоплением буревестников на судне

"Сотни птиц в понедельник слетелись, предположительно, на свет и приземлились на палубе. Я с этой ситуацией, как и мои земляки, ознакомился по видео, распространенному в соцсетях. Автор зафиксировал, как он, отпинывая птиц, передвигается по палубе. Очевидцы, в свою очередь, сообщили, что были начаты погрузочно-разгрузочные работы, не освободив палубу от пернатых. А это не может не повлечь за собой гибель животных. Выход в этой ситуации, достаточно простой - просто скинуть их в воду. У меня в морской практике был аналогичный случай, когда мы с товарищами по команде так спасли несколько сотен морских водоплавающих, правда тогда это были крачки. С водной поверхности буревестники в силу анатомического строения уже могут взлететь и продолжить свой путь. С палубы самостоятельно они не взлететь не могут", - рассказал директор общественной организации.