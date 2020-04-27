В Крыму число случаев заражения COVID-19 достигло 70

Заболевшая выявлена при обращении за медицинской помощью, установлен диагноз "внегоспитальная пневмония", определен круг контактных лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия и лабораторное обследование, отметил он.

Режим всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса в Севастополе и Крыму действует до 30 апреля. В Севастополе для передвижения введена пропускная система, в том числе в электронном виде. В Крыму пропускная система не вводилась.