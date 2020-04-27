В Крыму число случаев заражения COVID-19 достигло 70

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 70, за сутки выявлен один новый случай, сообщил в понедельник глава региона Сергей Аксенов.
Ранее в Крыму выявили 69 случаев новой коронавирусной инфекцией, максимальный прирост выявленных случаев COVID-19 произошел в субботу (10), выздоровело 29 человек. В Севастополе число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 31, шесть человек выздоровело.
"За 26 апреля в республике Крым зарегистрирован один новый случай коронавирусной инфекции… Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции. 20 из них завезены из-за границы, 10 завезены из субъектов РФ, 40 случаев – местные", - написал Аксенов на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Заболевшая выявлена при обращении за медицинской помощью, установлен диагноз "внегоспитальная пневмония", определен круг контактных лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия и лабораторное обследование, отметил он.
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса в Севастополе и Крыму действует до 30 апреля. В Севастополе для передвижения введена пропускная система, в том числе в электронном виде. В Крыму пропускная система не вводилась.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф