В Тамбовской области выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 61 пациента в Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 61 пациента в Тамбовской области , общее число заболевших достигло 460, выздоровели 50, сообщает администрация региона.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 460 (50 из них выздоровели: 39 выписаны из стационара, 11 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 1 летальный исход). 61 новый случай сегодня", - говорится в сообщении.

Из новых случаев - 25 мужчин, 34 женщины, два юноши 16 лет, возраст взрослых - от 23 до 91 года. Одиннадцать человек прибыли из других регионов, 50 контактных с приехавшими из других регионов.

"Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно", - отмечают власти.

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Госпитализированы 194 человека, у 98 диагноз подтвержден, 18 - с подозрением, у двоих - отрицательный диагноз, и у 76 анализы в работе., из госпитализированных у 78 человек пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 998 (из них подтверждённых случаев - 311, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 2 187. Выписано из больниц – 97. Всего обследованных лиц - 3476", - говорится в сообщении обладминистрации.