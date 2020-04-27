В Югре еще у 23 пациентов подтвердили заражение коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 23 человек в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила глава региона Наталья Комарова, таким образом, в Югре инфицированы 297 граждан.
Региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса в воскресенье сообщал, что в Югре выявлено 274 инфицированных, выздоровели 55 человек. Также отмечалось, что в больнице Нефтеюганска скончался 50-летний рабочий с Приобского нефтяного месторождения, это второй летальный случай, связанный с COVID-19. Ранее в Сургуте умерла 70-летняя женщина, у которой подтвердилась инфекция.
"На этот час у нас будет плюс 23 подтвержденных (случая), плюс три выздоровевших. К сожалению, один человек скончался в Нефтеюганской больнице, пневмония с подтвержденным коронавирусом, вахтовик с Приобского месторождения", - заявила Комарова в понедельник на совещании у полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
По данным окружного оперштаба на воскресенье, на Ханты-Мансийский район, где располагается Приобское месторождение, приходится около половины заболевших коронавирусом в регионе - 133 случая, большинство заболевших - рабочие.
Комарова ранее подписала постановление, согласно которому рабочим, приезжающим на вахту в регион, необходимо предоставить справку об отсутствии у них коронавируса. Кроме того, руководителям организаций в ХМАО, где трудятся вахтовики, решением властей Югры предписано исключить на две недели контакты вновь прибывающих работников с уже находящимися на вахте. При этом для работников, уже прибывших в округ на вахту, ее период продлевается от 60 до 90 дней.
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