В Югре еще у 23 пациентов подтвердили заражение коронавирусом

"На этот час у нас будет плюс 23 подтвержденных (случая), плюс три выздоровевших. К сожалению, один человек скончался в Нефтеюганской больнице, пневмония с подтвержденным коронавирусом, вахтовик с Приобского месторождения", - заявила Комарова в понедельник на совещании у полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

Комарова ранее подписала постановление, согласно которому рабочим, приезжающим на вахту в регион, необходимо предоставить справку об отсутствии у них коронавируса. Кроме того, руководителям организаций в ХМАО, где трудятся вахтовики, решением властей Югры предписано исключить на две недели контакты вновь прибывающих работников с уже находящимися на вахте. При этом для работников, уже прибывших в округ на вахту, ее период продлевается от 60 до 90 дней.